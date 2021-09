Michael Fassbender e Alicia Vikander: è nato il primo figlio delle due star!

Attraverso un'intervista concessa al celebre magazine People, Alicia Vikander ha confermato di aver dato alla luce il primo figlio avuto dal matrimonio con Michael Fassbender. L'attrice Premio Oscar ha confessato che adesso ha tutta una nuova concezione della vita e del ruolo di genitore che prima non aveva. Questo influenzerà il suo lavoro.

Alicia Vikander e Michael Fassbender si sono conosciuti per la prima volta nel 2014 sul set de La luce sugli oceani, dove erano entrambi co-protagonisti e la coppia è convolata a nozze a Ibiza tre anni più tardi. Questo è il loro primo figlio ed entrambi vivono insieme a Lisbona. "Adesso ho una nuova consapevolezza della vita in generale", ha detto l'attrice a People. "E' bellissimo, davvero, e ovviamente questo condizionerà molto il mio lavoro in futuro".

Vikander non ha rivelato alcun dettaglio del suo primogenito, come ad esempio il sesso o il nome, ma ha confessato che sta cercando di godersi il momento attraverso questi cambiamenti e il traguardo del diventare genitore: "Penso che aspetterò per il momento, mi sto godendo la condizione attuale adesso più di ogni altra cosa".

Il prossimo film in cui vedremo l'attrice Premio Oscar è Blue Bayou che ha una data d'uscita negli Stati Uniti fissata al 17 settembre. Nel film interpreta Kathy, una donna in dolce attesa il cui figlio adottivo coreano Antonio deve affrontare l'insidia della deportazione. Recentemente è apparsa anche nell'atteso The Green Knight per la regia di David Lowery e prossimamente dovremo vederla in Tomb Raider 2 anche se la sceneggiatura non è ancora stata ultimata e ci sono dei dubbi sulla sua effettiva realizzazione. Michael Fassbender sarà in Next Goal Wins di Taika Waititi.