Michael Fassbender e Alicia Vikander sono genitori: per la coppia è il primo figlio

Sono una delle coppie più riservate di Hollywood sin dagli inizi della loro relazione. Michael Fassbender e Alicia Vikander difficilmente lasciano trapelare dettagli sulla vita privata ma in questi giorni l'attore è stato fotografato a Parigi con un bambino fra le braccia, confermando le indiscrezioni sulla recente gravidanza della moglie.

Fassbender si trova in questo periodo sul set francese di Irma Vep, la miniserie HBO nella quale è impegnata proprio Alicia Vikander.

La star di X-Men in passato ha avuto diverse relazioni, tra cui si segnalano quelle con Maiko Spencer, figlia di Sam Neill, Leasi Andrews, Zoë Kravitz, Nicole Beharie, l'atleta Louise Hazel e la modella Madalina Ghenea. Dal 2014 l'attore frequenta la collega Alicia Vikander, con la quale ha recitato in La luce sugli oceani, e con la quale ha deciso di vivere a Lisbona, in Portogallo.



Nel 2017 la coppia convola a nozze a Ibiza e ora la nascita del primo figlio, a suggellare la loro unione.

Recentemente Michael Fassbender è stato immortalato a sorpresa in una pizzeria in provincia di Lecco, creando grande scalpore tra i fan per la sua presenza, in realtà piuttosto comune nel corso degli anni, in Italia.

E se l'ultima apparizione di Fassbender sul grande schermo risale al 2019, nell'iconico ruolo di Magneto, Alicia Vikander sarà nel cast di un paio di progetti in uscita quest'anno come Beckett, esordio alla regia in un film in lingua inglese per Ferdinando Cito Filomarino, al fianco di John David Washington, Boyd Holbrook e Vicky Krieps.

L'attrice ha recitato anche nel film di David Lowery, The Green Knight.