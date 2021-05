Michael Douglas sa perfettamente quale attore vorrebbe in un biopic sulla sua vita

Michael Douglas è uno degli attori più apprezzati e decorati di Hollywood, con alle spalle una lunga carriera nel mondo dello spettacolo e diversi prestigiosi premi, inclusi due Academy Award, e poterlo interpretare in un biopic a lui dedicato sarebbe il sogno di ogni attore... Ma Douglas sa già, nell'evenienza, chi sarebbe l'uomo più adatto.

Da Wall Street a Attrazione Fatale, da Basic Instinct a Il Metodo Kominsky, il curriculum di Michael Douglas è davvero impressionante, e continua ancora ad arricchirsi con tanti ruoli diversi.

Lo rivedremo infatti molto presto sul grande schermo in Ant-Man and The Wasp: Quantumania, mentre in tv lo ritroveremo, sempre nel ruolo di Hank Pym, nella serie animata dei Marvel Studios What If...?; per non parlare degli altri progetti in cantiere, Reagan & Gorbachev e The God Four, attualmente in diverse fasi di sviluppo.

Non è dunque un azzardo pensare che, prima o poi, possa venir realizzato un film proprio sulla sua vita, come successo per tante altre star del cinema. Ma in tal caso, quale attore potrebbe essere in grado di interpretarlo al meglio? A quanto pare, Douglas ha già la risposta pronta.

"John Krasinski" ha affermato ai microfoni di Deadline, aggiungendo "Per via della sua natura compassionevole e del suo senso dell'umorismo. Queste due cose possono portarti lontano nella vita. E ho come la sensazione che sia sempre molto scrupoloso e si impegni grandemente, quando il materiale è buono, nel provare a differenziare il più possibile i suoi ruoli".

E voi, che ne pensate? Siete d'accordo? Quale attore vedreste bene come interprete di un più giovane Michael Douglas? Fateci sapere la vostra nei commenti.