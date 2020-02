Michael Douglas su Kirk: 'Per tutti era una leggenda, per noi era semplicemente papà'

Poco dopo la diffusione della notizia della scomparsa del grande Kirk Douglas, il figlio Michael ha ricordato la figura del padre in un discorso molto commovente e lucido, riflettendo sulla sua figura pubblica e su quella più intima.

Attraverso il suo profilo Instagram, Michael Douglas ha infatti ricordato il padre scrivendo: "E' con profonda tristezza che io e i miei fratelli vi annunciamo che Kirk Douglas ci ha lasciati oggi a 103 anni. Per il mondo era una leggenda, un attore dell'epoca d'oro di Hollywood che ha vissuto bene nei suoi anni d'oro, un profondo impegno umanitario la cui devozione per la giustizia e le cause in cui credeva hanno settato lo standard al quale noi tutti aspiriamo. Ma per me e i miei fratelli Joel e Peter era semplicemente papà, per Catherine un meraviglioso suocero, per i suoi nipoti e pronipoti un amorevole nonno, e per la moglie Anne un meraviglioso marito. Kirk ha vissuto bene la sua vita, e lascia dietro di sé un'eredità che continuerà per molte altre generazioni e una storia, da filantropo rispettato, che ha lavorato per portare pace sul pianeta. Lasciatemi concludere con le parole che gli ho rivolto al suo ultimo compleanno, e che rimarranno sempre vere: papà ti voglio molto bene e sono orgoglioso di essere tuo figlio".

Michael Douglas ha quindi accompagnato queste toccanti parole con una serie di immagini che non mostrano solo l'incredibile carriera d'attore di Kirk ma anche i suoi momenti famigliari più intimi e amorevoli.

Ritiratosi dalle scene ormai da tempo a causa degli ovvi impedimenti dell'età, Douglas comparve per l'ultima volta sul grande schermo nel 2004 per Illusion, di Michael A. Goorjian; nella sua penultima prova da attore, risalente al 2003 con Vizio di Famiglia, recitò proprio insieme al figlio Michael. Del periodo successivo al suo ritiro dalle scene si ricorda la campagna portata avanti con successo fino al 2008 per ottenere le scuse degli Stati Uniti d'America per la schiavitù delle persone deportate dall'Africa fino al XIX secolo e, in generale, per tutte le ingiustizie subite dalla popolazione afroamericana.

Nel 1996 gli fu conferito l'Oscar alla carriera, un traguardo - quello dell'ambita statutta - che non gli venne mai riconosciuto per i suoi numerosi ruoli d'attore; fu infatti nominato come miglior attore protagonista solo tre volte e tutte negli anni '50: per Il grande campione, Il bruto e la bella e per Brama di vivere (rispettivamente nel 1950, 1953 e 1957).