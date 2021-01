Michael Douglas fa impazzire i fan Marvel su Instagram: sale l'hype per Ant-Man 3

In queste ore Michael Douglas sembrerebbe particolarmente impegnato: dopo aver conosciuto per la prima volta il nipotino, il leggendario attore è tornato sulla sua pagina Instagram con un post dedicato ai fan dei Marvel Studios, e in particolare a quelli della saga di Ant-Man.

Come potete vedere dal post in calce all'articolo, Douglas ha condiviso una foto che lo vede nei panni di Hank Pym - foto estratta dal primo film di Ant-Man - per celebrare il ritorno al lavoro. "È ora di far ricrescere il pizzetto", ha scritto l'attore nella didascalia. "Hank Pym è tornato! Ant-Man and the Wasp: Quantumania in arrivo nel 2022!".

Douglas si è unito per la prima volta alla famiglia Marvel in Ant-Man, ha ripreso il ruolo di Hank Pym in Ant-Man and the Wasp, e successivamente è apparso anche in Avengers: Endgame. Il terzo capitilo della saga stand-alone di Scott Lang, che ha per protagonisti Paul Rudd ed Evangeline Lilly, sarà intitolato Ant-Man and the Wasp: Quantumania e - come confermato da Michael Douglas - ha un'uscita fissata per il 2022.

Attualmente non è stata definita una data di uscita ufficiale per il film, ma il 2022 sarà un anno particolarmente polposo per i Marvel Studios: Douglas potrebbe avere qualche intuizione al riguardo, apparentemente confermando che il film arriverà nel 2022 insieme a Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Captain Marvel 2, Black Panther II e Thor: Love and Thunder.

Ricordiamo che il film vedrà una nuova attrice nei panni della giovane adulta Cassie Lang, la figlia del protagonista Scott Lang.