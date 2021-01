Michael Douglas conosce il nipotino: la foto intenerisce i social

Michael Douglas è diventato nonno per la seconda volta e sul suo profilo Instagram ha pubblicato una tenerissima foto che lo ritrae mentre coccola fra le braccia il nipotino Ryder, figlio di Cameron. Lo scorso mese Douglas aveva annunciato la nascita del piccolo e ora che finalmente ha potuto vederlo dal vivo l'immagine è diventata virale.

"La prima volta che ho visto mio nipote in un mese, Ryder!" ha scritto nella didascalia la star, entusiasta di poter finalmente conoscere il nipote.

Ryder è figlio di Cameron Douglas (1978), che la star di Ant-Man and the Wasp ha avuto dalla produttrice Diandra Luker, sposata nel 1977, e dalla quale divorziò nel 2000.

Anno in cui Douglas sposò la collega Catherine Zeta-Jones.



Con la star di La maschera di Zorro, Douglas ha avuto in seguito due figli; Dylan Michael (2000) e Carys Zeta (2003).

Ryder è il secondo nipote di Michael Douglas, dopo la nascita di Lua (3 anni), primogenita di Cameron.

Michael Douglas negli ultimi anni si è dedicato cinematograficamente soprattutto al Marvel Cinematic Universe, partecipando a due film come Ant-Man e Ant-Man and the Wasp nel ruolo di Hank Pym, al fianco di star come Paul Rudd nel ruolo di Scott Lang e Michelle Pfeiffer nei panni di Janet van Dyne.



