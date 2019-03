Michael Dougherty chiarisce la timeline di Godzilla: King of the Monsters

Il Monsterverse della Warner Bros. è sicuramente uno dei franchise più in voga del momento. Dopo Godzilla e Kong Skull: Island, i due iconici giganti del cinema si preparano a tornare sul grande schermo con Godzilla: King of the Monsters e Godzilla vs Kong, quest'ultimo in arrivo nel 2020.

Visto il grande interesse creatosi intorno alla saga, il regista del secondo film su Godzilla Michael Dougherty ha voluto chiarire una volta per tutte la timeline della pellicola. "Il film è ambientato all'incirca nei giorni nostri." ha dichiarato il regista a Comicbook.com durante una visita al set. "Il primo film era ambientato nel 2014 e questo avrà luogo 5 anni dopo. Quindi nel 2019, la nostra data di uscita."

Durante un'altra intervista rilasciata durante la visita al set, questa volta a Comingsoon.net, Dougherty ha paragonato il suo film all'Aliens di James Cameron, altro importantissimo secondo capitolo: "Esito nel dirlo, ma chiamerei il mio film l'Aliens del film di Gareth Evans. Se pensiamo ad Alien, che è un film di fantascienza molto serio, e lo paragoniamo ad Aliens, che è un film un po' più divertente e ha molti momenti ironici, noi siamo da quelle parti."

In questo nuovo capitolo il Re dei Mostri dovrà affrontare tre possenti Kaiju: Mothra, il possente King Ghidorah e il Ronan apparso nella recente immagine ufficiale diffusa da Empire. Inoltre il fumetto prequel del film ha anticipato l'arrivo di un nuovo titano.