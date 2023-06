Michael De Luca e Pam Abdy sono i nuovi supervisori di Turner Classic Movies

Subito dopo il licenziamento di importanti figure del canale Turner Classic Movies, il Ceo di Warner Bros. ha annunciato le due nuove figure responsabili della supervisione del canale via cavo che si occupa di continuare a trasmettere i grandi classici del passato della major cinematografica.

Qualche giorno fa Michael De Luca e Pam Abdy hanno incontrato Peter Jackson per parlare del franchise di Il Signore degli Anelli e, a distanza di poche ore dai tagli fatti a TCM, David Zaslav avrebbe annunciato che i due saranno i nuovi supervisori del canale tematico della casa di produzione, sostituendo Pola Changon nel ruolo di direttore generale e Charles Tabesh, come responsabile della programmazione.

Anche Dexter Fedor, vicepresidente del marketing, Genevieve McGillicuddy e Anne Wilson sono stati licenziati e lasceranno il loro ruolo di cura dei palinsesti, riprese di intro e outro e creazione di spettacoli originali e documentari.

Zaslav ha espresso più volte il suo sostegno a TCM, ma i timori di molti riguardo l’abbandono del canale di nicchia si sono intensificati alla luce dei tanti tagli e licenziamenti attuati dalla compagnia.

Subito dopo l’annuncio dei licenziamenti, Steven Spielberg, Martin Scorsese e Paul Thomas Anderson hanno incontrato il Ceo per discutere del futuro della rete, rilasciano una dichiarazione in merito al meeting: “Abbiamo trascorso del tempo a parlare con David, separatamente e insieme, ed è chiaro che TCM e il cinema classico siano molto importanti per lui e che la programmazione del canale sia intatta e protetta. Siamo rincuorati e incoraggiati dalle conversazioni che abbiamo avuto finora e ci impegniamo a lavorare insieme per garantire la continuazione di questa pietra miliare della cultura che tutti noi apprezziamo”.

Pericolo che sembrerebbe, dunque, rientrato, per gli amanti del grande cinema dell’inizio del secolo scorso. Intanto, riportiamo la notizia che Michael De Luca avrebbe aperto una trattativa con Nolan per farlo tornare in Warner.