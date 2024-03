Michael Culver è morto: fu strangolato da Darth Vader nella leggendaria scena di Star Wars

Star Wars è uno di quei franchise che non ha certo bisogno di presentazioni. Ad oggi specialmente anche chi non ha mai visto un film della saga sa perfettamente di chi o cosa stiamo parlando. Si perché ormai la tragica vita di Anakin Skywalker e della sua famiglia è entrata nell'immaginario collettivo, e difficilmente verrà dimenticata.

Ecco però che, mentre vi invitiamo a leggere la nostra recensione di Ahsoka, dobbiamo purtroppo informarvi di un fatto spiacevole avvenuto qui, sulla nostra terra.

Perché purtroppo se Star Wars è immortale non lo sono coloro che vi hanno preso parte, e la recente scomparsa di Michael Culver ne è purtroppo l'ennesima triste conferma.

Per chi non lo sapesse infatti, Culver ha interpretato uno degli iconici comandanti imperiali che hanno avuto il "privilegio" di essere strangolati da Darth Vader in persona. L'attore però ha potuto contare su una lunga carriera, che lo ha portato a recitare per ben oltre cinquant'anni.

La sua agenzia ha poi confermato che quest'ultimo se n'è andato il 27 febbraio, all'età di 85 anni. Sicuramente dai più sarà ricordato per la sua partecipazione a Star Wars V - L'impero Colpisce Ancora, tuttavia Culver ha preso parte anche a film quali: Sherlock Holmes e Secret Army.

