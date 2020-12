Michael Crichton, nuovi film dal materiale inedito dell'autore di Jurassic Park

I libri e i film di Michael Crichton hanno contribuito a plasmare la cultura pop del XX e del XI secolo, da Jurassic Park a Westworld. Crichton ha lasciato in eredità tonnellate di manoscritti inediti che sinora non hanno mai visto la luce. Ora quella luce sembra essere molto vicina, stando all'accordo firmato in questi giorni.

CrichtonSun ha stretto una partnership con Range Media Partners per sviluppare serie tv e adattamenti cinematografici dei manoscritti inediti di Michael Crichton, come riporta The Wrap. Verranno prodotti, confezionati e sviluppati progetti che porteranno i manoscritti dell'autore sul grande e piccolo schermo.

Al momento non sono stati annunciati progetti specifici ma certamente questo accordo include una serie di show tv e 'un grande evento cinematografico' adattando il materiale presente nell'archivio di Crichton.



"Siamo entusiasti di aver trovato dei veri partner creativi in Range" ha dichiarato Sherri Crichton, vedova dello scrittore e presidentessa di CrichtonSun "Condividono la nostra passione per preservare The Crichton Legacy e non vediamo l'ora di attingere alle loro menti fantasiose e al loro entusiasmante team di talenti per continuare a dare vita alle visioni di Michael per il pubblico e i lettori di tutto il mondo".

Michael Crichton è meglio conosciuto per aver scritto Jurassic Park, capace di generare un franchise che dura tuttora, visto che Jurassic World è uno dei grandi titani commerciali targati Universal.



