Michael, Colman Domingo sarà Joe Jackson nel biopic su Michael Jackson!

Il 2024 continua ad essere un anno fortunato per Colman Domingo. Dopo aver ottenuto la sua prima candidatura agli Oscar per la performance in Rustin, l'attore è stato annunciato come nuovo membro del cast del biopic di Michael Jackson che vedrà il re del pop interpretato da suo nipote.

Mentre continuano a rincorrersi le voci che vedrebbero Colman Domingo coinvolto dai Marvel Studios per la sostituzione di Jonathan Majors come Kang, l'attore continua a raccogliere sempre più consensi e, soprattutto, proposte di lavoro. L'ultima lo vedrà coinvolto nel biopic su Michael Jackson attualmente in lavorazione dove interpreterà Joe Jackson, padre del Re del Pop. La pellicola, prevista per il 2025, è attualmente in fase di produzione e vede coinvolto nel ruolo del protagonista Jaafar Jackson.

A dirigere il biopic sarà Antoine Fuqua e, secondo quanto trapelato, dovrà abbracciare sia la vita personale che la carriera del Re del Pop nei decenni in cui si è diramata. "Pochi attori hanno la presenza sullo e la forza di volontà di Colman", ha dichiarato il produttore della pellicola Graham King. "Siamo così fortunati ad avere un attore con il suo innegabile talento ad interpretare Joe Jackson sullo schermo. Non potremmo essere più entusiasti di averlo con noi in questo viaggio" ha concluso.

Secondo quanto dichiarato, il biopic su Michael Jackson mostrerà anche il "brutto e cattivo" del Re del Pop. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!