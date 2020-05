Michael Collins, la storia vera del rivoluzionario irlandese interpretato da Liam Neeson

Questa sera su Iris va in onda Michael Collins, acclamato biopic di Neil Jordan che vede Liam Neeson nei panni del patriota irlandese tra le figure di spicco della Guerra d'Indipendenza del proprio paese.

Premiato con il Leone d'Oro a Venezia '96, il film racconta la nascita della Repubblica d'Irlanda attraverso la storia del rivoluzionario interpretato da Neeson, ruolo che gli è valsa la Coppa Volpi per la migliore interpretazione maschile. Ma chi è Michael Collins?

Nato nel 1890 a Woodfiled, nella Contea di Cork, Collins era il più giovane di otto fratelli in una famiglia dalle simpatie repubblicane. Dopo essersi trasferito a Londra nel 1906, si unì alla Fratellanza Repubblicana Irlandese, organizzazione clandestina che lottava per l'indipendenza dell'Irlanda dalla Gran Bretagna. Arrestato in seguito alla rivolta di Pasqua, Collins fu rilasciato nel 1917 e partecipò all'intera guerra irlandese diventando capo dell'esercito repubblicano.

Nel 1918 divenne ministro delle Finanze nel governo di Eamon de Valera, e in seguito organizzò diversi attacchi andati a segno contro le forze militari britanniche, tra cui il famoso "Bloody Sunday" del 1920. Membro della delegazione irlandese nei negoziati con la Gran Bretagna, Collins sostenne l'accettazione del trattato del 6 dicembre 1912 che sanciva la separazione dell'Irlanda. Agì poi da comandante dell'esercito nazionale fino alla sua morte, avvenuta durante la Guerra Civile in seguito ad un'imboscata.

Il film andrà in onda su Iris a partire dalle ore 21.00. Per altre notizie sull'attore irlandese, nel prossimo futuro Liam Neeson vestirà i panni di un ladro gentiluomo in Honest Thief.