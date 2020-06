Michael Clayton, George Clooney e Denzel Washington non credevano nel successo del film

Questa sera su Iris va in onda Michael Clayton, pellicola del 2007 diretta da Tony Gilroy, al suo esordio alla regia, che vede come protagonista George Clooney nei panni di un brillante e controverso avvocato.

Nel film, Michael Clayton è un ex pubblico ministero che lavora da anni per un importante studio legale. Il suo compito è quello coprire i guai dei clienti più facoltosi, "aggiustando" in questo modo la verità. La sua specialità? Falsificare i fatti. Pur lavorando per lo studio da 15 anni non ne è diventato socio ma è legato a filo doppio al suo impiego a causa anche della sua passione per il gioco d'azzardo e dei debiti che deve saldare per un investimento nel settore della ristorazione fallito non per colpa sua. Il giorno in cui si trova a dover affrontare il caso di una grossa società che opera nel settore dei prodotti chimici, chiamata in causa per l'immissione sul mercato di un prodotto altamente cancerogeno, per lui giunge la resa dei conti con se stesso.

Il ruolo del protagonista fu inizialmente proposto a Denzel Washington, che rifiutò perché non voleva collaborare con un regista esordiente. Clooney inizialmente decise di non partecipare alla pellicola per lo stesso motivo, ma cambiò idea dopo un incontro a tu per tu con Gilroy.

Neanche a dirlo, Washington si pentì della sua scelta: Michael Clayton quell'anno ottenne ben 7 nomination agli Oscar di cui 3 nelle categorie attoriali (George Clooney, Tommy Wilkinson, Tilda Swinton) e si rivelò anche un ottimo successo di critica.

Per altri approfondimenti, qui potete trovare il nostro speciale sulle migliori interpretazioni di George Clooney.