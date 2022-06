Michael Cimino, Johnny Depp e La condizione umana: il film mai fatto dal mitico regista

Michael Cimino rimane una delle figure più affascinanti della Hollywood post-anni '70, e la sua biografia, resa fumosa dallo stile di vita riservatissimo dell'autore (e dalla sua tendenza a mentire spudoratamente durante le interviste sulla sua vita) suscita ancora grande interesse negli studiosi.

Recentemente negli USA è stato pubblicato il libro "Cimino: The Deer Hunter, Heaven's Gate and the Price of a Vision", di Charles Elton, che ripercorre e svela diversi retroscena inediti sulla vita e la carriera dell'autore de Il cacciatore e I cancelli del cielo. Negli ultimi capitoli del volume - inedito in Italia, ma facilmente acquistabile in tutti i rivenditori online se masticate l'inglese - l'autore racconta de La condizione umana, ultimo film mai realizzato da Cimino che avrebbe incluso nel cast anche Johnny Depp. Basato sull'omonimo libro del 1933 di André Malraux, avrebbe raccontato la storia di un gruppo di personaggi con la rivoluzione cinese del 1927 a fare da sfondo in una Shanghai pronta a scoppiare. Il progetto circolava da diverso tempo a Hollywood, e fin dall'inizio degli anni '70 era passato sulle scrivanie di diversi registi importanti, come Fred Zinnemann, Costa-Gravas e perfino Bernardo Bertolucci, che però gli preferì L'ultimo imperatore, non a caso ambientato sempre in Cina.

Cimino, il cui ultimo successo era stato L anno del dragone prima dei fallimenti con Il siciliano e il thriller Ore disperate, iniziò ad interessarsi al progetto dopo che la sua carriera era definitivamente finita, dopo l'uscita di Verso il sole nel 1996 (sarebbe rimasto il suo ultimo film, con una delle inquadrature finali più belle ed emblematiche della storia del cinema), quando era considerato ormai praticamente un paria ad Hollywood: sorprendentemente, però, la sua idea venne spalleggiata dalla figlia di Malraux, Florence, che deteneva anche i diritti dell'opera del padre. Cimino scrisse la sceneggiatura del film gratuitamente, senza pretendere alcun contratto, e la Malraux - che aveva già bocciato diversi adattamenti - quando la lesse ne fu rapita (lo stesso Cimino, parlando del copione, lo definì 'la cosa migliore che abbia mai scritto'). Il progetto in qualche modo riuscì ad andare avanti fino al 2001, quando c'erano una stima del budget - 25 milioni - una pianificazione delle riprese - ovviamente, Cimino aveva in programma di girare in Cina, e si dice che avesse anche ottenuto i permessi dal governo cinese - e una scelta del cast - composto da Johnny Depp, Uma Thurman e John Malkovich.

Tuttavia l'autore riuscì a procurarsi a livello concreto solo metà dal budget stimato, e non fu mai in grado di mettere sotto contratto le tre star a causa della mancanza del resto dei fondi. Nel corso degli anni avrebbe comunque fatto numerosi viaggi a Shangai e Pechino, forse immaginando ciò che sarebbe potuto essere, e continuò a parlare de La condizione umana fino alla sua morte, avvenuta nel 2016.