Michael Cera apre ad un sequel di Scott Pilgrim: 'Sarebbe fantastico!'

Sono già passati dieci anni dall'uscita di Scott Pilgrim vs The World, ma i fan portano sempre nel cuore il film di Edgar Wright così come fanno i protagonisti stessi: stando alle parole di Michael Cera, infatti, i membri del cast hanno mantenuto un ottimo rapporto e farebbero carte false pur di ripetere l'esperienza.

"Per me sono come una famiglia estesa. Sono passati dieci anni, quindi ovviamente la vita per ognuno di noi è andata avanti. Ma mi piacerebbe un sacco, se riuscissimo a fare qualcosa per ritrovarci tutti insieme per un po' di tempo sarebbe davvero bello. Quest'anno è il nostro decimo anniversario, quindi spero che questo ci dia la scusa per fare qualcosa insieme" ha spiegato l'attore.

Cera ha poi aperto alla possibilità di un sequel del film: "Sai cosa, penso che sarebbe fantastico. Mi piacerebbe un sacco vedere cos'è accaduto a questi personaggi una volta varcata la soglia dei trent'anni, in contrapposizione ai fannulloni che erano durante i venti. Penso che potrebbe davvero essere interessante. Abbiamo sempre parlato di un sequel mentre lo facevamo, ma pensavamo sarebbe stato tipo un anno dopo. Penso però che sarebbe più interessante ora sapere dove siano loro dieci anni dopo. Io ci sono" ha confermato Cera con entusiasmo. Recentemente, intanto, la sua co-star Mary Elizabeth Winstead ha parlato di un'idea per il sequel di Scott Pilgrim.