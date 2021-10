Michael Caine smentisce la notizia del suo ritiro: 'Non ho intenzione di smettere'

Solo poche ore fa era giunta la notizia del ritiro dalla scene di Michael Caine ma a quanto pare, l'attore che ha interpretato Alfred Pennyworth nella trilogia de Il Cavaliere Oscuro di Christopher Nolan, non ci pensa proprio a lasciare il mondo della recitazione.

Dopo aver fatto spaventare tutti i suoi numerosi fan, Michael Caine ha sottolineato che nonostante l'età, qualora dovesse arrivare il copione adatto, lui sarebbe disposto a tornare in attività. Dopotutto ha trascorso una vita intera a svegliarsi all'alba per andare sul set e non ha minimamente intenzione di stoppare ora la sua sveglia.

"Per quanto riguarda la pensione, ho passato più di 50 anni ad alzarmi alle 6 del mattino per fare film e non mi sbarazzerò della mia sveglia! Non ho intenzione di smettere" Caine ha detto a Variety. E per rafforzare il concetto, ha anche pubblicato una dichiarazione su Twitter: "Non sono andato in pensione anche sono in molti a pensare il contrario".

Andy Serkis sarà Alfred Pennyworth in The Batman, il nuovo film di Matt Reeves dedicato all'eroe di Gotham City. Di recente l'attore e regista ha parlato con LADBible di come la performance di Caine abbia contribuito a ispirare la sua.

"[Caine] è stato fantastico. Il suo Alfred è leggendario, nessuno potrebbe fare nulla senza pensare a lui davvero", ha detto Serkis. "É davvero un idolo. È come interpretare questi ruoli iconici in Shakespeare, torni indietro sempre a cercare ispirazione in loro. Sono parte del personaggio e il personaggio è parte di loro".

Insomma, i fan di Michael Caine possono tirare un sospiro di sollievo.