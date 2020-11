Michael Caine e il voltafaccia a Woody Allen: 'Non lavorerò mai più con lui'

Questa sera andrà in onda su La7 il film Un colpo perfetto, che nel suo cast ha come protagonista il due volte Premio Oscar Michael Caine; l'attore è uno di quelli che si è pentito di aver lavorato con Woody Allen nel corso della sua carriera, nonostante l'Oscar conquistato negli anni '80 proprio grazie a quel film: Hannah e le sue sorelle.

Michael Caine è uno dei tanti attori che negli ultimi mesi si è detto pentito di aver lavorato con Woody Allen e ha annunciato tempo fa al Guardian che mai avrebbe lavorato nuovamente con il regista di Io e Annie e Manhattan.

"Sono un sostenitore della NSPCC (Società Nazionale per la prevenzione della crudeltà verso i bambini) e ho delle opinioni molto decise sulla pedofilia. Non riesco a farmene una ragione, perché amavo Woody e ho passato del tempo meraviglioso con lui. Gli ho perfino presentato Mia [Farrow]. Non mi pento di aver lavorato con lui, cosa che ho fatto in totale innocenza. Ma non lavorerei mai più con lui".

Michael Caine, infatti, ha scelto di stare dalla parte di Mia Farrow e della sua famiglia, data l'amicizia di lunga data che li lega; nell'articolo, infatti, è lo stesso attore due volte Premio Oscar ad ammettere di essere stato lui stesso a presentare la Farrow ad Allen.

Caine vinse il suo primo Premio Oscar proprio grazie alla sua interpretazione in Hannah e le sue sorelle, film del 1986 che si aggiudicò altri due premi: alla sceneggiatura originale, andato allo stesso Allen, e alla miglior attrice non protagonista a Dianne Wiest.

Gli unici che hanno apertamente parteggiato per Allen sono stati Diane Keaton, la quale è pienamente convinta dell’innocenza del regista nonché amico di lunga data, e Alec Baldwin, che si è spinto a paragonare la figura di Dylan Farrow a quella del personaggio di Il buio oltre la siepe complice dell’ingiusta morte di un accusato. Anche Cate Blanchett non ha mai condannato apertamente il regista.

Recentemente, l'ultimo voltafaccia è stato quello di Kate Winslet, protagonista per Allen in La ruota delle meraviglie.