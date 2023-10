Michael Caine, ufficiale l'addio: l'attore si ritira dal mondo del cinema

Michael Caine ha ufficializzato il suo addio al mondo del cinema. Dopo una carriera lunga più di settanta anni, in cui l’attore britannico ha dato vita a personaggi straordinari, l’interprete del maggiordomo Alfred ha voluto lasciare Hollywood essendo ancora sulla cresta dell’onda, spiegando proprio in questo senso la sua decisione.

Michael Caine ha recentemente festeggiato i suoi 90 anni e, nonostante il talento e la vitalità dell’attore londinese, il momento del ritiro dalle scene era sembrato, negli ultimi tempi, sempre più vicino.

Caine, proprio nella giornata di oggi, 14 ottobre 2023, ha infatti annunciato il proprio ritiro durante un’intervista con BBC Radio 4: “Continuavo a dire che mi sarei ritirato. Bene, ora mi sono ritirato”.

Quindi, l’artista ha spiegato i motivi della scelta del momento: “Ho sempre immaginato e ho sempre avuto in mente l’immagine di un film da protagonista e con incredibili recensioni. Le uniche parti che potrei fare adesso sono quelle relative a un novantenne. O forse un ottantacinquenne. Quindi ho pensato che forse sarebbe stato meglio farla finita. Ho avuto recensioni fantastiche. Cosa potrei fare per superare questo successo?”.

Il riferimento di Caine è naturalmente alla sua ultima interpretazione in The Great Escaper, di Oliver Parker, film che ha continuato a citare nell’intervista: “Ci siamo divertiti nel fare il film e ho pensato che avrei potuto chiudere così. Non hai attori protagonisti di 90 anni. Di solito cerchi di avere attori giovani e bellissimi”.

L’ex attore ha quindi specificato come avesse deciso di andare in pensione prima del suo ultimo lavoro, salvo poi rimanere talmente impressionato dalla sceneggiatura da non voler perdere l’occasione e dedicarsi al lavoro per un’ultima volta.

Ringraziando l’attore e produttore per l’enorme contributo dato alla settima arte, vi lasciamo alle dichiarazioni di Michael Caine a proposito dei suoi propositi per il futuro.