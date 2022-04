Michael Caine, toccata e fuga su Twitter: il suo ritorno social dura solo 10 minuti

Proprio nelle ore in cui i media impazziscono per l'acquisto di Twitter da parte di Elon Musk, sul popolare social network è ricomparso Michael Caine, dopo un silenzio lungo diverse settimane. La star inglese non twittava dallo scorso 12 gennaio e nella serata di ieri è tornato nuovamente per salutare i propri follower.

Negli ultimi anni Michael Caine ha cambiato stile di vita e raramente si espone pubblicamente nei confronti del proprio seguito. Ieri sera ha inizialmente pubblicato un laconico tweet di saluto:"Ciao!" per poi attendere una decina di minuti e augurare la buonanotte ai propri fan:"Buonanotte miei adorati".



Caine ha aperto il suo account Twitter nel settembre 2010, tre anni dopo il debutto online del social network. Nonostante sia in possesso di un profilo piuttosto longevo, in dodici anni l'attore ha twittato soltanto 345 volte e per la maggior parte si è trattato di saluti ai propri sostenitori.



Proprio per questo motivo i tweet di Michael Caine sono visti come una notizia da sottolineare, proprio perché poco comuni e ogni volta che la star di Il cavaliere oscuro torna a scrivere qualcosa sui social network i fan riempiono d'amore e affetto il proprio beniamino.



Lo scorso mese di ottobre Michael Caine ha smentito il ritiro dal mondo della recitazione dopo le voci e e i rumor che assicuravano la scelta dell'attore di fare un passo indietro e dedicarsi alla propria famiglia.