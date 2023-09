Michael Caine si ritira dal cinema:'Ora sono in pensione'

A 90 anni appena compiuti, lo scorso 14 marzo, Michael Caine ha annunciato pubblicamente di aver deciso di ritirarsi dopo una lunga e straordinaria carriera. L'attore britannico ne ha parlato in una recente intervista al The Telegraph per raccontare il lavoro in The Great Escaper, in cui recita al fianco di Glenda Jackson, scomparsa a giugno.

Il film, diretto da Oliver Parker, è basato sulla vera storia del veterano britannico della Seconda Guerra Mondiale, Bernard Jordan (Caine), che fugge da una casa di cura per partecipare al 70° anniversario delle celebrazioni del D-Day in Francia.



"Ero così felice di farlo, ho adorato il personaggio di Bernie. Ho pensato fosse incredibile ed è scritto in modo così bello" ha dichiarato Caine, che pensava di aver chiuso con la recitazione dopo la pandemia di COVID-19 ma poi ha letto il copione di The Great Escaper e si è innamorato del personaggio. Nel 2021 Michael Caine aveva cambiato stile di vita, annunciando di aver diminuito l'alcol e di voler stare più tempo con i propri nipoti.



"Mi hanno dato un ottimo bastone da passeggio e ho potuto girare le scene di cui avevano bisogno. Saprei farle soltanto una volta e poi cadrei ma basta una ripresa e poi lasci perdere" ha spiegato Caine. E poi il passaggio sul ritiro, ormai prossimo:"Ho dannatamente 90 anni adesso, e non riesco a camminare correttamente e tutto il resto. Ho avuto la miglior vita possibile che avrei potuto immaginare. La miglior moglie possibile e la miglior famiglia possibile. Potrebbe non essere una famiglia che gli altri direbbero essere la migliore possibile, ma per me è la miglior famiglia possibile".

Il ricordo che lascerà:"Il fatto che sono rimasto un attore per tutta la vita e non ho mai fatto altro. Non me ne sono mai andato e non ho mai voluto andarmene". Già nel 2021 Michael Caine aveva annunciato il ritiro e i fan sperano ancora di vederlo sul grande schermo in un nuovo progetto.