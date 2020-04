Michael Caine sul suo rapporto con Christopher Nolan: 'Sono il suo portafortuna'

Tenet è uno dei film più attesi della prossima stagione cinematografica e come accade sempre con Christopher Nolan non sappiamo quasi nulla della sua trama e di cosa effettivamente parli la pellicola; quello che sappiamo è che non mancherà la presenza di Michael Caine.

Comparendo in tutti i film del regista britannico a partire da Batman Begins in poi, il due volte Premio Oscar Caine si considera ormai un vero e proprio portafortuna per Nolan: "Tutti i film che ho fatto con lui hanno totalizzato una somma che supera il miliardo di dollari. Quindi diciamo che lui deve necessariamente avermi in un suo film, anche se non ha una parte per me nello specifico. In Dunkirk, ad esempio, comparivo solo come voce e sono stato comunque accreditato nel film".

Come saperete, Michael Caine è apparso nella trilogia del Cavaliere Oscuro interpretando il maggiordomo di Bruce Wayne, Alfred, dopodiché ha avuto dei ruoli in The Prestige, in Inception, Interstellar e - come detto - in Dunkirk, dove appariva solo in un cameo vocale. Caine è parte del cast di Tenet, di cui aveva già dichiarato in precedenza di non sapere assolutamente nulla, né di cosa parli il film, in quanto Nolan non gli ha rivelato niente: "Tutto ciò che ho avuto sono state le pagine della mia giornata di lavoro. Ho avuto la mia parte ed ho girato solo con John David. Dopo ciò non ho saputo più nulla" ha rivelato l'attore.

Certo, non è escluso che Caine menta onde evitare il rischio di spoilerare qualcosa, ma conoscendo Nolan sembra tutt'altro che improbabile che abbia seguito la linea della totale discrezione. Recentemente, intanto, è stato confermato il mostruoso budget a disposizione di Nolan per Tenet.

Al momento la data d'uscita di Tenet rimane fissata per luglio, ma come per Sony, sembra probabile un rinvio.