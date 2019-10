Michael Caine e Lena Headey saranno in un adattamento di Oliver Twist

Il premio Oscar Michael Caine e l'attrice di Game of Thrones Lena Headey saranno nel cast di Twist, adattamento del celebre romanzo di Charles Dickens Oliver Twist, che sarà disponibile sulla piattaforma britannica Sky Cinema. La regia è affidata a Martin Owen (Killers Anonymous).

Il film, la cui produzione dovrebbe iniziare entro l'autunno, è un riadattamento in chiave contemporanea della storia, in cui Oliver Twist (interpretato da Raff Low, figlio di Jude) sarà un artista di strada che vive nelle strade di Londra. L'incontro casuale con una banda di truffatori, capeggiata dalla carismatica Dodge (la cantante Rita Ora) vedrà Oliver coinvolto nel furto di un dipinto di inestimabile valore, per conto del ladro Fagin (Michael Caine) e della sua partner in affari, la psicopatica Sikes (Lena Headey).

Twist sarà prodotto da Unstoppable Film and TV, Posterity Pictures e Puregrass Films. La sceneggiatura è di John Wrathall, con la collaborazione di Sally Collett e dello stesso Martin Owen.

"Sarà divertente interpretare un personaggio come Fagin" ha dichiarato Michael Caine. "Non vedo l'ora di iniziare a lavorare con Lena, Raff e il resto del cast a Londra."

Lena Headey, che avrebbe voluto un finale migliore per la sua Cersei, per la quale c'è stata anche una scena eliminata in Game of Thrones, ha commentato: "Non potrei essere più entusiasta di affrontare l'iconico personaggio di Sikes, per dare nuova vita a storie consolidate e portarle a un nuovo pubblico."

Anche Raff Low, dal canto suo, non vede l'ora di "lavorare con Martin Owen per dare vita alla sua nuova interpretazione del personaggio di Oliver ai giorni nostri."