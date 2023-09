Michael Caine contro gli intimacy coordinator:'Una volta c'era la scena di sesso e via'

Il premio Oscar Michael Caine è impegnato nella promozione di The Great Escaper e ha rilasciato un'intervista al Daily Mail nel quale affronta il tema degli intimacy coordinator (coordinatori di intimità) che sono stati introdotti sui set per garantire la sicurezza e il benessere degli artisti durante le riprese delle scene intime.

A Caine è stato chiesto cosa pensasse del ruolo:"Veramente? Sul serio? Quali sono? Non l'abbiamo mai avuto ai miei tempi. Grazie a Dio ho 90 anni e non faccio più l'amante, è tutto quello che posso dire" ha esclamato l'attore. Michael Caine ha compiuto 90 anni proprio pochi mesi fa, festeggiando insieme a Tom Cruise.



"Ai miei tempi giravi semplicemente la scena d'amore e andavi avanti senza che nessuno interferisse. È tutto cambiato" ha proseguito la star, sostenendo di aver cercato di comportarsi sempre in maniera ritenuta politicamente corretta "Ma è noioso. Non essere in grado di esprimere la tua opinione e non poter chiamare nessuno 'tesoro'. [...] Mi piace imparare dagli amici che sono più giovani di me".



L'organizzazione no-profit Intimacy Director International è stata fondata nel 2016 e il ruolo è diventato maggiormente diffuso sui set sulla scia del movimento MeToo dopo il polverone scatenato dallo scandalo di Harvey Weinstein.

Di recente, Michael Caine ha annunciato il ritiro, dichiarando che molto probabilmente The Great Escaper, che racconta la storia di un veterano del D-Day che tenta in tutti i modi di partecipare alla commemorazione dell'evento, sarà il suo ultimo film.