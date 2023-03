Michael Caine festeggia i 90 anni insieme a Tom Cruise (con tanto di barzellette sporche)

Il 14 marzo 2023 Michael Caine, attore di Inception, Youth - La giovinezza e del recente Medieval, ha compiuto ben 90 anni. La festa si è tenuta presso il ristorante The River Café a Fulham, West London, e tra i partecipanti c'era nientemeno che Tom Cruise.

L'evento è stato immortalato da svariati personaggi dello spettacolo, tra cui David Walliams (giudice di Britain's Got Talent), che così scrive in un album fotografico su Instagram: "Buon 90° compleanno al leggendario Sir Michael Caine". Le foto mostrano l'attore in compagnia di Tom Cruise e altri invitati: i due sono comparsi insieme in Cocktail nel 1988, per poi ritrovarsi in Austin Power Goldmember nel 2002. Invece cosa sappiamo del futuro dell'attore? Stando alle dichiarazioni del collaboratore e produttore della saga Jerry Bruckheimer, Tom Cruise potrebbe essere troppo impegnato nei prossimi anni per fare Top Gun 3.

Nell'occasione, l'attrice Denise Welch ha perso la parola per fare gli auguri ai presenti e raccontare una barzelletta sporca che li ha divertiti, festeggiato compreso: "Solo ieri mattina" ha raccontato, "Shakira ha sentito Michael che gridava dal piano di sotto: 'Shakira, guarda, è appena arrivato un pacco di preservativi olimpionici! Stanotte userò quello d'oro', alché la cantante: 'Perché non indossi quello d'argomento, così per una dannata volta arrivi secondo?". Anche lei ha immortalato l'evento, aggiungendo la seguente descrizione: "Che onore essere invitata da Shakira a dire qualche parola al 90° compleanno di Sir Michael Caine!!! Ha amato il mio scherzo sporco, e anche @tomcruise, a quanto pare!!! Serata fantastica e compagnia fantastica", per poi aggiungere le emoji dei cuori e dei festeggiamenti.

E a quanto pare perfino l'anziano regista utilizza i social network, come dimostra la toccata e fuga su Twitter di Michael Caine, durata soltanto 10 minuti...