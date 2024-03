Michael Caine compie 91 anni: 'La recitazione? Mio padre pensò che fossi gay'

Da ormai circa 70 anni Michael Caine è una delle icone del cinema britannico e mondiale: la star della trilogia di Batman, Alfie, Hannah e le sue Sorelle e innumerevoli successi ancora scelse decisamente la strada giusta in giovane età, nonostante le perplessità di un padre vittima dei pregiudizi dell'epoca.

L'attore che oggi compie 91 anni (a proposito: Michael Caine ha recentemente ufficializzato il suo ritiro dal mondo del cinema) ha infatti raccontato un po' di tempo fa di esser sicuro che per suo padre il voler fare l'attore equivaleva in tutto e per tutto ad un vero e proprio coming out come omosessuale.

"Mio padre non disse nulla, ma sapevo benissimo che dal suo punto di vista io avevo appena confessato di essere gay. All'epoca si pensava che tutti gli attori fossero gay, e su una buona parte di questi si era nel giusto. Ma penso che sia stata la scelta giusta... Sapete che l'unica parola sensata che si riesce a comporre a partire da 'Michael Caine' è 'cinema'? L'ho scoperto una decina di anni fa risolvendo un cruciverba" sono state le parole di Caine. Noi, dal canto nostro, non possiamo che confermare: dedicarsi alla settima arte è stata per la star de Le Regole della Casa del Sidro decisamente la scelta giusta!