Michael Caine cambia stile di vita:'Ho diminuito l'alcol, voglio stare con i miei nipoti'

Michael Caine ha deciso di smettere di bere alcolici nel tentativo di trascorrere più tempo insieme ai suoi tre nipotini. L'attore inglese, 88 anni, ha rilasciato un'intervista alla rivista Candis, confessando che la presenza dei suoi giovanissimi parenti l'ha spinto a rivedere drasticamente il suo stile di vita, limitando anche il consumo d'alcol.

"Ho deciso di vivere un po' più a lungo. Ho ridotto il consumo di alcol e ho una nuova visione della vita. Pensavo che non avrei avuto nipoti, e improvvisamente ne ho tre. Sono la mia fonte di giovinezza e mi hanno dato una nuova prospettiva di vita senza nessuna preoccupazione o problema. Sono completamente infatuato, e anche mia moglie" ha dichiarato Caine.



L'attore nell'intervista prosegue il suo racconto:"Ho vissuto dei momenti importanti nella mia vita, ho vinto due Academy Awards e mi è stato conferito il titolo di cavaliere, e pensavo che non potessi andare meglio di così. Ma poi ho avuto i miei nipoti, che è meglio di qualsiasi altra cosa. La cosa meravigliosa dei nipoti è qualcosa che qualcuno ha detto una volta, ovvero riempiono un buco nel tuo cuore che non sapevi fosse vuoto. E penso che sia assolutamente vero".

Una carriera incredibilmente prolifica quella dell'attore britannico, che negli ultimi anni ha lavorato soprattutto con un regista in particolare: Michael Caine ha spiegato il suo rapporto con Christopher Nolan, con il quale ha lavorato anche in Tenet.



A novembre Michael Caine ha rinnegato la sua collaborazione con Woody Allen, seguendo la linea di altre star di Hollywood:"Non lavorerò mai più con lui".