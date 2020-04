Michael Caine: 'Batman Begins è una delle cose migliori che ho fatto nella vita'

Michael Caine è ormai una presenza fissa nei film di Christopher Nolan da Batman Begins in poi, e proprio sul primo film della trilogia del Cavaliere Oscuro l'attore britannico si è soffermato recentemente, definendolo una delle migliori cose mai realizzate nella sua carriera.

L'attore due volte Premio Oscar ha interpretato l'iconico maggiordomo Alfred nella trilogia del Cavaliere Oscuro, a partire proprio da Batman Begins, film uscito nell'estate del 2005 che aveva come obiettivo quello di rilanciare le sorti del supereroe al cinema dopo anni di oblio a causa del fallimentare Batman & Robin di Joel Schumacher, ormai risalente al 1997. Ebbene, Caine ha definito il primo film di questa celebre trilogia come uno dei risultati migliori mai raggiunti non solo in carriera: "è una delle cose migliori mai fatte in vita mia".

Nel corso di un'intervista concessa a The Hindu, Caine ha ricordato il suo primo incontro con Nolan: "E' venuto a bussare alla porta della mia casa in campagna con uno script in mano. Potevo vederlo oltre lo spioncino ma non riuscivo a riconoscerlo. Dal momento in cui si è presentato, sapevo esattamente chi fosse perché ero un grande fan dei suoi primi tre film più piccoli". Caine ha poi rivelato di non aver inizialmente compreso appieno che appeal potesse esserci nell'interpretare Alfred, pensando che sarebbe comunque stato un ruolo marginale, basandosi su quanto fatto da Michael Gough nei precedenti film di Batman.

"Gli ho detto 'Sono troppo vecchio per Batman. Mi vuoi per la parte del maggiordomo? Che genere di dialoghi avrò? Tipo 'gradisce qualcosa da bere oppure più crema?'". Dopodiché, naturalmente, Nolan spiegò a Caine che il suo Alfred sarebbe stato più di un mentore per il protagonista, "così ho accettato la parte e fatto il film, che è stato una delle cose migliori fatte nella mia vita".