Michael Bay e Alfred Hitchcock avevano due visioni opposte per In linea con l'assasino

Stasera torna in TV In linea con l'assassino, l'ansiogeno thriller di Joel Schumacher che vede come protagonista Colin Farrell nei panni di un uomo confinato in una cabina telefonica da un cecchino che lo tiene costantemente sotto tiro. Quello che molti non sanno, però, è che lo sviluppo del film sarebbe potuto andare molto diversamente.

La sceneggiatura della pellicola risale infatti agli anni '60, quando Larry Cohen propose il progetto niente di meno che ad Alfred Hitchcock. Il maestro della tensione fu subito colpito dall'idea, ma i due non riuscirono a trovare un motivo di trama valido per mantenere il protagonista intrappolato nella cabina telefonica per tutto quel tempo.

Cohen pensò al cecchino solo in seguito, negli anni '90, in un panorama di Hollywood ormai completamente mutato. Tra i registi che furono considerati per dirigere In linea con l'assassino ci fu anche Michael Bay, la cui prima domanda fu esattamente opposta a quella posta da Hitchcock 30 anni prima: "Come facciamo a farlo uscire dalla cabina?"

Il film, lo ricordiamo, segue le vicende di Stu Shepard, intraprendente pubblicista di New York City, risponde ad una chiamata di una cabina telefonica. Da quel momento in poi non dovrr per nessun motivo riagganciare la cornetta. Un killer, appostato in uno dei palazzi di fronte alla cabina lo tiene sotto tiro. Se riattacca è morto.

In linea con l'assassino andrà in onda su Paramount Network alle ore 22.55. Per altre notizie, vi ricordiamo che Farrell sarà il Pinguino nel Batman di Matt Reeves in arrivo nel 2021.