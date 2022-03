Michael Bay su Steven Spielberg: 'Mi consigliò di smettere di fare film sui Transformers'

Il nuovo film di Michael Bay Ambulance è al cinema con largo anticipo sulla distribuzione nelle sale nord-americane, nelle quali invece arriverà l'8 aprile: e proprio durante un'intervista promozionale negli Stati Uniti il regista ha svelato il consiglio che gli diede Steven Spielberg sui Transformers.

Come saprete il nome di Spielberg è indissolubilmente legato al franchise cinematografico dei Transformers, non solo perché ne è stato il produttore esecutivo ma anche perché ai tempi del primo capitolo scelse personalmente Michael Bay come regista. Nell'arco di dieci anni, dal 2007 al 2017, Bay sarebbe rimasto il regista del franchise realizzando ben cinque episodi (intervallati nel 2013 e nel 2016 da due dei suoi migliori film, ovvero Pain & Gain e 13 Hours) anche se a quanto pare Steven Spielberg gli aveva consigliato di lasciare molto prima:

“Ne ho fatti troppi" ha ammesso Michael Bay in una nuova intervista con Unilad. "Steven mi aveva consigliato di lasciare: 'Fermati al terzo, fanne tre e poi basta'. E io volevo seguire il consiglio. Ma poi lo studio mi ha pregato di fare il quarto capitolo perché il terzo aveva incassato oltre un miliardo di dollari, e quando abbiamo fatto il quarto anche il quarto ha incassato un miliardo di dollari! Gli dissi di nuovo che mi sarei fermato, e loro mi hanno pregato di nuovo. Avrei dovuto smettere, lo so, ma cavolo se erano divertenti da fare!"

