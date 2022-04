Michael Bay spendaccione? Ambulance è costato 200 milioni in meno rispetto a Transformers!

Il regista Michael Bay è al cinema in Italia con Ambulance, il suo nuovo film interpretato da Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul Mateen II, che oltre ad essere già stato salutato come una delle migliori opere della sua carriera sarà probabilmente ricordata anche come una delle più economiche.

In una nuova pubblicazione dell'Hollywood Reporter, infatti, viene rivelato che il budget di produzione di Ambulance è stato di 'soli' 40 milioni di dollari, una cifra a dir poco irrisoria se andiamo a guardare quelle sborsate nel corso degli anni per la realizzazione dei precedenti film del regista. Ad esempio, la Universal per Trasformers: The Last Knight aveva tirato fuori un budget di 260 milioni di dollari, praticamente 220 milioni in più rispetto ad Ambulance.

L'heist thriller a tutta birra con Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul Mateen II non è certamente il film più economico mai girato da Michael Bay (il record appartiene a Bad Boys del 1995, costato 'solo' 19 milioni, seguito da Pain & Gain, costato 22 milioni), ma è stato una notevole fonte di risparmio rispetto ai 140 milioni di Armageddon nel 1998, o i 209 milioni di Transformers: La vendetta del caduto del 2009. Per non parlare dei 160 milioni di dollari cacciati da Netflix per 6 Underground, per alcuni film manifesto dell'opera di Bay e suo lavoro definitivo. Anche The Island costò parecchio (126 milioni) e Pearl Harbor e Bad Boys 2 alzarono il tiro (140 milioni e 130 milioni), ma con Ambulance il regista si è tenuto perfino sotto a The Rock, cult di inizio carriera con protagonisti Nicolas Cage e Sean Connery che costò 75 milioni.

Certo puntare su Michael Bay ha sempre ripagato l'investimento, e Ambulance sembra una scommessa vincente considerato il suo costo esiguo. In attesa di conoscere i dati degli incassi dal botteghino nord-americano e internazionale, ecco i film di Michael Bay da recuperare in streaming.