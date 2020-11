Michael Bay ricorda Sean Connery: 'Ero terrorizzato da lui ma mi aiutò insultando Disney'

Dopo la scomparsa di Sean Connery molti attori e registi hanno deciso di rendere omaggio al suo ricordo con pensieri affettuosi e qualche divertente aneddoto. Tra loro c'è anche il regista di film d'azione per eccellenza, Michael Bay.

"Era una leggenda. Troviamo tutti dei maestri nella nostra carriera, sono coloro che ti lasciano dentro qualcosa di speciale. Insegnanti che non vedi più da 20 anni, ma di cui ricordi la saggezza ogni giorno. Sean Connery era uno di loro per me. Ero giovane, stupido e stavo lavorando al mio secondo film, The Rock. Avevo sentito che era noto per essere duro con i registi, per cui ero terrorizzato quando gli detti la mia prima indicazione: 'Uh, Sean, potresti farla in modo meno carismatico per favore?'. Lui disse 'Certo, ragazzo'. Ragazzo era il soprannome che mi dette", ha dichiarato il regista in un'intervista per The Hollywood Reporter.

Trovarsi al cospetto di una tale leggenda non dev'essere stato facile per l'ambizioso Michael Bay, ma i due alla fine riuscirono ad andare d'accordo e a portare a termine le riprese. Prima che ciò accadesse, Connery ebbe persino modo di schierarsi dalla sua parte, come racconta divertito il regista. Il grande attore si accorse che qualcosa non andava in lui e venne quindi a sapere che i produttori Disney avevano convocato Bay per una riunione, contrariati dal fatto che la lavorazione stesse richiedendo qualche giorno in più.

"'Vuoi che ti aiuti?', mi disse. Andai a pranzo con i produttori di Disney in una classe delle elementari, sembravamo dei giganti in quei banchi e in quelle piccole sedie. Annunciai che il signor Connery sarebbe passato per un saluto. Sean entrò e si mise a sedere di fronte ai produttori, che erano rimasti a bocca aperta. Nel suo classico stile, esordì con il suo tipico accento scozzese: 'Questo ragazzo sta facendo un buon lavoro, e voi invece vivete nella vostra ca**o di torre d'avorio Disney. Abbiamo bisogno di altri soldi, ca**o'".

Gli executives non poterono che accontentare il regista, concedendo loro ulteriori giorni di lavorazione nel giro di due secondi. Bay conclude dicendo che l'attore credeva veramente nel progetto e ribadendo di non aver mai incontrato nessuno con una simile etica lavorativa.

