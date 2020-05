Michael Bay: il regista omaggia Elon Musk e la NASA con una foto EPICA

Ieri sera da Cape Canaveral lo storico lancio di Spacex è andato secondo i piani, e per festeggiare l'impresa il leggendario regista Michael Bay ha postato sulla sua pagina Instagram una foto a dir poco epica.

Scattata proprio dal celebre sito di lanci della NASA all'epoca delle riprese di Armageddon, l'immagine - che come al solito potete visionare in calce - mostra il cineasta davanti all'ultimo space shuttle americano a lasciare la Terra prima della capsula Crew Dragon.

Nella didascalia di accompagnamento alla foto, Bay ha scritto: "Abbiamo girato il film di fronte all'ultimo shuttle mai lanciato dalla NASA. Oggi è un grande giorno per la NASA, che si appresta a lanciare il suo nuovo razzo. Sì, l'industria privata ha contribuito a renderlo possibile. Ma al mondo non c'è niente come la sofisticata tecnologia della NASA, che riesce a portare con successo questi missili nello spazio."

La passione di Michael Bay per l'agenzia spaziale americana è molto noto: all'epoca delle riprese di Armageddon, ad esempio, la NASA ha permesso al regista di girare nell'agenzia spaziale, solitamente limitata agli addetti ai lavori. Addirittura alla troupe vennero messi a disposizione il laboratorio di galleggiamento neutro, una piscina da 65 milioni di galloni profonda 40 piedi usata per addestrare gli astronauti all'assenza di gravità, e l'uso di due tute spaziali da $10 milioni di dollari ciascuna. Inoltre il cast fu anche autorizzato a girare sulla storica rampa di lancio messa fuori servizio dopo il disastro dell'Apollo 1 e alcune parti del film sono state girate alla base aeronautica di Edwards in California.

