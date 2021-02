Michael Bay posta contenuti sensibili: esplode un'ambulanza, ma è il set del nuovo film

Sui set dei film di Michael Bay, si sa, esplodono cose: ma nell'ultimo video postato sul social network Instagram, che si è meritato addirittura un bollino per 'contenuti sensibili', a saltare in aria è un'ambulanza, che per poco non colpisce in pieno alcuni membri della troupe.

Nel fuggi fuggi generale il veicolo invade addirittura il carrello sul quale gli operatori stanno muovendo la cinepresa, che subisce un leggero 'spintone' dal paraurti dell'ambulanza: del resto il titolo del film, Ambulance, parla abbastanza chiaro.

Nella didascalia di accompagnamento al post, il regista ha scritto: "Le riprese del mio nuovo film. Sono il ragazzo in nero sul carrello. Facciamo questi ciak controllati, ma pericolosi. Ci vuole una grande troupe per rendere possibili questi scatti. Conoscere la fisica coinvolta e catturare le auto. Alla fine, tutti se la sono cavata. Questo video ripreso del telefonino lo fa sembrare più spaventoso di quello che è."

Perché rischiare di essere investiti da un'ambulanza avvolta dalle fiamme è all'ordine del giorno su un set di Michael Bay.

Ricordiamo che Ambulance avrà per protagonisti Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II, astro nascente visto recentemente in Aquaman, Watchmen di Damon Lindelof, Il processo ai Chicago 7 e che ritroveremo fra qualche mese in Matrix 4. La storia è basata sulla pellicola originale danese Ambulancen e segue le vicende di due fratelli che fuggono dalla polizia a bordo di un'ambulanza, non sapendo che a bordo c'è una paziente in condizioni critiche.