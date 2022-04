Michael Bay: 'Penso di essere il regista che ha fatto esplodere più auto nella storia'

In una nuova intervista rilasciata negli Stati Uniti per celebrare l'uscita al cinema di Ambulance, che in Nord-America è arrivato con leggero ritardo rispetto al nostro mercato, Michael Bay ha discusso della sua tendenza a far esplodere cose sul set durante la lavorazione dei suoi film.

Mentre parlava con ScreenRant di quante auto abbia distrutto durante la lavorazione di Ambulance, Michael Bay ha iniziato a riflettere sulla sua carriera e ha dichiarato, tra il serio e il faceto, di essere il regista che ha distrutto più cose nell'intera storia del cinema. E molto probabilmente è vero:

"Beh, abbiamo un conteggio ufficiale tenuto dal mio addetto al trasporto, ma probabilmente ho distrutto più veicoli di qualsiasi altro regista nella storia del cinema. Solo per fare un esempio, qualche tempo fa mi trovavo in visita ad una fabbrica di automobili cinese, e loro volevano impressionarmi a tal punto che mi portarono dal ragazzo che fa schiantare i manichini nei crash-test. Mi ha fatto vedere un po' di cose, un po' di incidenti, e io l'ho guardato e gli ho fatto: 'Amico, non sono molto impressionato: ho fatto schiantare molte più macchine di te'".

Nonostante non ci sia un conteggio ufficiale, è effettivamente difficile pensare che qualche altro regista in passato abbia potuto fare meglio di Michael Bay, da questo punto di vista: solo per Transformers: Dark of the Moon sono state distrutte 532 auto nelle due ore e mezza di durata del film.

Per altri approfondimenti ecco 3 film di Michael Bay da non perdere in streaming.