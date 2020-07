Michael Bay, il suo nuovo film sarà rivoluzionario: ecco i dettagli

Con ancora lo spettro del Covid-19 che incombe su parecchi stati del mondo, Hollywood sta ancora cercando di capire come riprendere in assoluta sicurezza le sue produzioni, ancora bloccate a causa della quarantena forzata di questi ultimi mesi imposta da tutti per prevenire al massimo il rischio dei contagi.

Chi sembra avere già le idee abbastanza chiare su come riprendere a lavorare, invece, è Michael Bay, il quale ha tutta l'intenzione di girare il suo nuovo thriller a tema pandemia a Los Angeles e in questo modo diventerebbe il primo a riprendere una grossa produzione cinematografica da quando la città è stata messa in quarantena obbligata lo scorso marzo. Discutendo delle procedure sul nuovo film, intitolato Songbird, il regista ha dichiarato all'Hollywood Reporter: "Abbiamo capito come risolvere i problemi sulla sicurezza mesi fa e li abbiamo risolti nel corso del weekend. Non penso nemmeno si trattasse di problemi di sicurezza. E' una questione di soldi. Saremo letteralmente il primo film girato a Los Angeles. E abbiamo una ricetta speciale visto che la stiamo preparando senza alcun contatto diretto".

Secondo l'articolo, Bay avrebbe già iniziato alcune delle riprese del film, semplicemente andando nelle strade di Los Angeles e filmandole vuote, ma questa settimana inizieranno le riprese con il cast vero e proprio.

Co-scritto e diretto da Adam Mason, Songbird sarà ambientato nell'anno 2022 e segue un gruppo di personaggi che cercano di sopravvivere in un mondo che è stato quasi dilaniato completamente da un virus letale. Il cast include Demi Moore, Paul Walter Hauser, Craig Robinson e Peter Stormare.

Al momento la pellicola non ha ancora una data d'uscita confermata, ma con l'inizio delle riprese fissato è probabile che il prodotto finito lo si avrà entro il 2021 per una possibile uscita proprio l'anno prossimo.