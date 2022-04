Michael Bay a nudo: il regista svela cosa ne pensa del famoso termine 'Bayhem'

Nel nostro pezzo dedicato alle 5 curiosità che forse non conoscete su Michael Bay, vi abbiamo spiegato l'origine del termine 'Bayhem', neologismo inventato per definire il suo stile 'ordinatamente caotico'.

Come facilmente intuibile 'Bayhem' è una crasi tra Bay e 'mayhem', ovvero il cognome dell'autore e il termine che in inglese viene utilizzato per 'caos', 'baraonda'. Ma cosa ne pensa il diretto interessato? La nascita e l'utilizzo di questo termine lo infastidisce oppure lo inorgoglisce? Michael Bay ne ha discusso in una recente intervista promozionale per l'uscita del suo nuovo film Ambulance, durante la quale ha dichiarato:

“Sono lì sul set tutto il tempo, tutti i giorni tutto il giorno. E il mio lavoro consiste nel creare la giusta energia per i miei attori e i miei collaboratori. E c'è una parola che è stata creata, non da me, ma dai membri della mia troupe. La parola 'Bayhem'. Penso che sia una buona cosa, e in effetti mi identifica molto bene. Quando giriamo, giriamo molto velocemente. Sono un regista molto veloce. Conosco molto bene il mio film prima ancora di mettermi a lavoro sul set. È già tutto nella mia testa".

Ambulance di Michael Bay è attualmente in programmazione nei cinema italiani. Nel cast Jake Gyllehaal, Yayha Abdul Mateen II e Eiza Gonzalez.