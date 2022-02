Michael Bay non ci sta: Non è possibile che James Bond abbia il record di esplosioni!

Il nuovo trailer di Ambulance ha promesso l'arrivo di un altro adrenalinico thriller d'azione firmato Michael Bay, che in una recente intervista promozionale ha voluto togliersi un 'piccolo' ma esplosivo sassolino dalla scarpa nei confronti della saga di 007 James Bond.

Come forse saprete, infatti, il Guinness World Record riconosce SPECTRE come film con la più grande esplosione nella storia del cinema, eppure Michael Bay sospetta che sia una 'stronzata': "James Bond ha la 'più grande esplosione del mondo'?", ha detto Bay in un'intervista con Empire Magazine. “Stronzate. Quella appartiene al nostro film".

Con "nostro film", Michael Bay si riferisce Pearl Harbor, uscito 14 anni prima di Spectre e incentrato sul celebre capitolo della Seconda Guerra Mondiale: secondo il regista, infatti, una scena in particolare di quel film conterrebbe l'esplosione che meriterebbe di detenere il record al posto di 007, che secondo il Guinness ha utilizzato l'equivalente di 136 chilogrammi di tritolo per far saltare in aria la base segreta di Blofeld nel climax del film. "All'epoca Jerry Bruckheimer ha mostrato il film a Ridley Scott", ha ricordato Bay. “E Ridley disse questo, cito testualmente: 'Cazzo!' Nessuno sa quanto sia difficile fare questi film. Avevamo così tanta attrezzatura: barche vere, venti aerei veri. Avevamo 350 eventi in corso contemporaneamente. Tre mesi di manovre su sette barche, abbiamo fermato un'autostrada a tre miglia di distanza dal set."

Michael Bay ha precisato che ci vuole una certa dose di maestria per dirigere le esplosioni: "E' come se ci fosse una ricetta speciale per le esplosioni: vedo che alcuni registi, quando le fanno, le fanno sembrare troppo dolci, così che non abbiano un'onda d'urto. Ci sono dei metodi speciali per renderle più realistiche".

Per altre letture guardate il poster ufficiale di Ambulance, nuovo film di Michael Bay con protagonisti Yahya Abdul-Mateen II e Jake Gyllenhaal: la storia segue un veterano di guerra e suo fratello adottivo che rapinano una banca, ma le cose si complicano quando un agente di polizia viene colpito e i due lo caricano nell'ambulanza sulla quale stanno tentando di fuggire. Il film uscirà ad aprile.