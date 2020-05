Michael Bay a lavoro su un film pandemico: le riprese saranno a dir poco rivoluzionarie

La Invisible Narratives di Adam Goodman, ex capo della produzione Paramount, collaborerà con Michael Bay per realizzare Songbird, un thriller pandemico adotterà un approccio a dir poco insolito alle riprese.

Il film infatti inizierà la produzione a Los Angeles durante il lockdown, con i lavori previsti entro cinque settimane: sarà il primo film ambientato in città, e sarà diretto da Adam Mason (Into The Dark), che ha scritto la sceneggiatura con Simon Boyes (Misconduct).

Nessuno dei partecipanti al progetto ha dichiarato esattamente come la produzione intende portare avanti un film in un momento in cui le varie gilde di Hollywood stanno ancora cercando di stabilire die protocolli di sicurezza per i set, ma Deadline riferisce che il film sarà un thriller teso a metà tra Paranormal Activity e Cloverfield e si svolgerà due anni nel futuro, con la pandemia che è ancora in corso perché il virus che ha colpito l'umanità continua a mutare.

Non ci saranno elementi soprannaturali, ma a loro posto una cospirazione governativa e tanta paranoia: il film avrà un budget limitato e i casting sono in corso, ma sarà venduto al prossimo Virtual Cannes Market da ICM Partners. Per le riprese, secondo quanto riferito, non ci saranno mai più di un tot di persone nella stessa stanza o set o location, e ovviamente tutte le regole di distanziamento sociale saranno seguite con la massima attenzione. Inoltre, le scene saranno girate dopo che la troupe avrà preparato il set e se ne e sarà andata, e non ci saranno sequenze in cui gli attori saranno troppo ravvicinati.

