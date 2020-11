Michael Bay, sarà Jake Gyllenhaal il protagonista del suo nuovo film Ambulance

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato le prime indiscrezioni su Ambulance, il nuovo film diretto da Michael Bay, e adesso segnaliamo che Jake Gyllenhaal sarà il protagonista del progetto.

Bay vorrebbe iniziare i lavori rapidamente e sta già parlando con altri attori per convincerli ad unirsi nel cast al fianco di Gyllenhaal con l'intenzione di girare all'inizio di gennaio. Nessun accordo di distribuzione è ancora concluso, ma fonti sostengono che la Universal Pictures sia in pole-position.

Chris Fedak ha scritto la sceneggiatura del film, basata sul film originale danese Ambulancen prodotto da Nordisk Film Productions. James Vanderbilt, Bradley Fischer e Will Sherak produrranno il remake. I dettagli sulla versione di Bay sono sconosciuti, ma voci da dietro le quinte sostengono che il film sarà un ritorno al passato per l'action e si rifearà ai thriller anni '90 come Speed e Bad Boys dello stesso Bay.

La sceneggiatura di Fedak è stata molto ambita per anni, ma non è mai riuscita ad attrarre definitivamente un regista prima che Bay ci mettesse le mani sopra e si innamorasse all'istante. Questa stessa produzione sarà già di per sé un'impresa da intraprendere, ma se c'è qualcuno in grado di affrontare la sfida è questo regista veterano, che ha affrontato un'intera carriera sguazzando nelle produzioni difficili.

Nel frattempo Gyllenhaal è anche impegnato a preparare il thriller The Guilty, che lo riunisce di nuovo con il regista Antoine Fuqua e attualmente sta girando a Los Angeles.