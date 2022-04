Michael Bay interessato alla televisione: 'Potrei dirigere un episodio di Yellowstone'

Dopo aver aperto alla possibilità di dirigere un film Marvel o DC, il regista Michael Bay si è anche detto disposto a portare la sua arte concitata ed esplosiva dal grande al piccolo schermo, per dirigere un episodio di una serie televisiva.

Durante una sessione di domande e risposte con Collider, il regista ora al cinema con Ambulance ha rivelato che gli piacerebbe passare un po' di tempo nel Montana, citando specificatamente Yellowstone, la serie da record di Paramount scritta e diretta da Taylor Sheridan:

"Sai... non penso di voler fare qualcosa come Star Wars, ad esempio, perché la cosa più bella e difficile da fare per un regista è creare un mondo, e a me piace un sacco poterlo fare. Però farei un'eccezione per Yellowstone, credo che potrebbe essere divertente", ha spiegato. "I cavalli, i cappelli Stetson e il bellissimo paesaggio del Montana... è una serie che adoro."

Yellowstone è diventato una specie di colosso televisivo negli ultimi anni, stabilendo nuovi record per la televisione via cavo con la sua quarta stagione andata in onda negli Stati Uniti alla fine del 2021. I numeri sono tornati a salire nelle ultime settimane anche in streaming, quando tutti gli episodi della stagione 4 sono stati aggiunti al catalogo di Peacock. Paramount ha anche annunciato la quinta stagione di Yellowstone, mentre Taylor Sheridan, dopo aver realizzato la serie prequel 1883, che tornerà per una seconda stagione, si è anche messo a lavoro sulla seconda serie prequel di Yellowstone, intitolata 1932.

Tra l'altro per Michael Bay sarebbe un esordio come regista televisivo: l'autore ha prodotto numerose serie tv molto popolari negli ultimi anni, e ha addirittura partecipato come attore in qualche rara occasione (ad esempio in una famosa puntata di Miami Vice nel 1986), ma non ha mai diretto personalmente un episodio per il piccolo schermo. Vorreste vederlo alla regia di uno dei prossimi capitoli del sempre più vasto franchise di Yellowstone? Ditecelo nei commenti.