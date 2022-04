Michael Bay se ne infischia dell'Academy: 'Lavorerò presto con Will Smith'

Will Smith è stato bandito dagli Oscar per i prossimo 10 anni ma questo, non sembra minimamente preoccupare Michael Bay che si è già detto pronto a lavorare al fianco dell'attore in un prossimo futuro nonostante quanto accaduto agli scorsi Academy Awards.

Insomma, secondo il regista, il ceffone rifilato a Chris Rock a seguito di una battuta fatta su Jada Pinkett Smith non dovrebbe in alcun modo inficiare la carriera dell'ex interprete del Principe di Bel Air. In una recente intervista Bay ha detto: "Lavorerò presto con Will Smith. Lavorerò con lui al 100%. Non ci sono dubbi, si tratta di un uomo veramente molto equilibrato, non ho dubbi, è una persona equilibrata".

In precedenza Michael Bay aveva sottolineato quanto sterile fosse inutile e sterile la polemica nato intorno a Will Smith per il suo gesto agli Oscar 2022. A suo avviso infatti, con una guerra nel cuore dell'Europa e con decine di bambini che perdono la vita ogni giorno, dare risalto ad una vicenda del genere è alquanto inappropriato.

Sembra che però il mondo di Hollywood non sia del tutto concorde con Michael Bay, molte sono state le pellicole momentaneamente congelate a cui Will Smith avrebbe dovuto prendere parte. Si parla anche di uno stop per Bad Boys 4. Magari le parole di Michael Bay riusciranno a cambiare in parte le cose, voi che ne dite?