Michael Bay firma un contratto di esclusiva con Sony per film e serie tv

Nella notte, mentre rinviava tutti i suoi film dell'estate 2020, compresi Morbius, Ghostbusters e Uncharted, la Sony Pictures era anche impegnata a stringere un accordo in esclusiva con il regista Michael Bay, che ha firmato un nuovo contratto con lo studio per la produzione di film e serie tv.

Il regista, prima dello stop generale causato dalla pandemia di Coronavirus era a lavoro sul suo nuovo film Black Five, sempre per Sony Pictures, un dramma d'ensemble basato su una sua idea originale e scritto da Ehren Kruger, già autore di tre capitoli della saga di Transformers.

La partnership fra Bay e Sony va molto indietro nel tempo: per lo studio infatti il regista diresse nel 1995 il suo primo successo, Bad Boys, che si rinnovò poi nel 2003 con Bad Boys II e recentemente con Bad Boys For Life, che Bay ha prodotto e nel quale ha anche avuto un cameo (e che, ricordiamo, è attualmente il film col più alto incasso dell'anno).

Più di recente, Bay ha diretto 6 Underground per Netflix con Ryan Reynolds. Il film è stato prodotto tramite Bay Films ed è stato visto da 83 milioni di famiglie abbonate al servizio di streaming on demand nelle sue prime quattro settimane sulla piattaforma, numeri che hanno reso 6 Underground la seconda uscita cinematografica più popolare del servizio nel 2019. Il regista è stato anche produttore di A Quiet Place Part II della Paramount, inizialmente previsto per questo mese ma rinviato a causa del Coronavirus.

Dal punto di vista televisivo, ha prodotto Tom Clancy's Jack Ryan per Amazon ed è stato anche produttore esecutivo della serie antologica The Purge.