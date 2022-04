Michael Bay dirigerebbe mai un film di supereroi? Ecco la sua risposta!

Michael Bay sta tornando al cinema con Ambulance, nuovo film che vede Jake Gyllenhaal e Yahya Abdul-Mateen II come protagonisti, e proprio durante la promozione di quest'ultimo gli è stato chiesto se farebbe mai un film di supereroi: ecco la sua risposta.

"Non che sia molto interessato alla Marvel", ha detto Bay a ComicBook.com. "Come dice Ridley Scott, la cosa più difficile per un regista e anche la cosa più divertente per un regista è dare vita a un mondo nuovo." E in effetti Bay ha più volte dimostrato di amare particolarmente fare questo, avviando spesso anche franchise di successo. Ricordiamo ad esempio suoi film come Bad Boys, Transformers, Pain & Gain, The Island, Armageddon, che hanno tutti il merito di stabilire un mondo e dei personaggi al suo interno.

"Non sono il tipo che entra Star Wars di Lucas e fa Star Wars Five", ha continuato Bay. "Non fa parte di me. Non sono io quello che entrerà in Iron Man Seven. Non sono quello che farà Batman 10. Voglio fare le mie cose. Mi piacerebbe dare vita a qualcosa su un supereroe, ma voglio farlo alle mie condizioni e creare il mio mondo".

Dunque non è un no, ma un "parliamone". Non abbastanza, per il momento, per quanto convincere Marvel o DC. Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato del suo ultimo film nella nostra recensione di Ambulance.