Michael Bay dirigerà per Sony l'action movie Black 5

A chi affidare la regia di un film d'azione violento e fracassone se non a colui che di film di questo tipo ha fatto il suo marchio di fabbrica? Seguendo questo ragionamento è difficile non comprendere la decisione di Sony per quanto riguarda la regia dell'action movie Black 5.

Sarà infatti Michael Bay a giostrare la macchina da presa del prossimo blockbuster prodotto da Sony: la scelta è sicuramente sensata, ma a questo punto non possiamo che augurarci che la produzione abbia già messo in conto di mettere da parte un grosso budget per esplosioni e catastrofi varie!

Nessun dettaglio su Black 5 è ancora trapelato, se non che la sceneggiatura sarà firmata da Ehren Kruger (The Talisman) e che Erwin Stoff farà da produttore insieme allo stesso Michael Bay. Il regista di Armageddon è fermo da un po': l'ultimo suo film risale al 2017 ed è Transformers: L'Ultimo Cavaliere, ultimo capitolo non proprio apprezzatissimo da pubblico e critica di una saga già di per sé parecchio bistrattata anche dai fan più accaniti.

Ciò che è certo, comunque, è che quando non si prende eccessivamente sul serio Bay è senz'altro capace di far divertire a suon di automobili saltate in aria, città distrutte e tanta sana azione fine a sé stessa (Bad Boys insegna). Se le intenzioni dovessero essere queste è probabile, allora, che quella di Sony si riveli la scelta giusta.