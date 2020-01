Michael Bay ha diretto una scena di Bad Boys For Life, e non è difficile capire quale

Durante una recente intervista con CinemaBlend Bilall Fallah e Adil El Arbi, registi di Bad Boys For Life, hanno svelato che il creatore della saga Michael Bay è effettivamente tornato anche nel terzo film.

Il regista infatti ha un vistoso cameo in una delle scene iniziali, ma a quanto pare stare vicino a Martin Lawrence e Will Smith deve avergli fatto tornare in mente i bei vecchi tempi: come rivelato da Fallah e El Arbi, infatti, quella stessa scena Michael Bay alla fine l'ha pure diretta.

Naturalmente vi avvisiamo che l'articolo contiene minimi spoiler per Bad Boys 3.

"Stavamo cercando la parte perfetta per fargli fare un cameo", hanno affermato i due registi, "magari come uno che veniva ucciso? Anche noi recitiamo nel film. Rita colpisce uno di noi, mentre Will ruba la macchina all'altro. Avevamo pensato di affidare a Michael una di queste piccole parti, ma poi abbiamo avuto l'idea del maestro di cerimonie. A quel punto ci siamo detti, okay, per inquadrare Michael Bay dobbiamo usare una delle celebri inquadrature di Michael Bay, e avevamo pensato al suo tipico 360°. Un vero momento Michael Bay con protagonista Michael Bay. E quella scena l'ha diretta lui. Noi eravamo lì, ma non abbiamo fatto altro che guardarlo all'opera. Insomma, quando Michael Bay è lì sul set, non ha bisogno di indicazioni da qualcuno, tanto meno da noi! Si tratta di una scena che sarà studiata nelle scuole di cinema, perché è super meta!"

Vi ricordiamo che Bad Boys 3, in testa al box office statunitense, arriverà in Italia il prossimo 20 febbraio. Per altri approfondimenti vi rimandiamo a tre nuovi poster ufficiali.