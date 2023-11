Michael Bay critica l'IA: 'Non crea ma imita, i registi devono osare'

Di tecnologie Michael Bay ne ha utilizzate a bizzeffe nel corso della sua carriera: il regista di Armageddon e Transformers è noto per l'utilizzo smodato (qualcuno direbbe abuso) di effetti speciali di vario genere, ma l'Intelligenza Artificiale non sembra aver toccato le corde giuste del suo cuore, almeno stando alle sue parole.

Qualche ora fa, infatti, il regista che ha fatto da consulente per Transformers - Il Risveglio è intervenuto sui social postando una sua citazione riguardo l'avvento delle IA sempre più utilizzate anche in campo artistico, dicendosi ben poco fiducioso circa le capacità di queste ultime di creare qualcosa da zero senza limitarsi a imitare il lavoro altrui.

"A proposito dell'Intelligenza Artificiale, questa non CREA, IMITA soltanto. E darà vita a un bel po' di gente pigra. Quindi a tutti i veri creativi lì fuori: non abbiate paura!" sono state le parole con le quali il regista di Ambulance ha di fatto bocciato l'utilizzo dell'Intelligenza Artificiale in campo cinematografico e artistico in generale.

Vedremo se il prossimo futuro confermerà o smentirà le previsioni del nostro Michael: voi come la pensate? Credete che l'Intelligenza Artificiale sia effettivamente un pericolo per la creatività umana o che, tutto sommato, non ci sia nulla di cui preoccuparsi? Fatecelo sapere nei commenti!