Michael Bay: 3 film da recuperare in streaming e 5 cose che non sapete su di lui

Ambulance di Michael Bay esce oggi al cinema in Italia, e per prepararvi alla visione abbiamo pensato di svelarvi cinque curiosità sul regista più 'chiassoso' del cinema contemporaneo, in aggiunta a tre suoi film attualmente disponibili in streaming.

Per prima cosa, ecco 5 curiosità su Michael Bay che forse non sapete:

Amante degli animali - Il regista è un appassionato attivista per i diritti degli animali: oltre ad aver personalmente offerto 50.000 dollari come ricompensa per consegnare alla giustizia una ragazza che negli Stati Uniti affogava i cani in un fiume e li filmava per divertimento, insieme a Leonardo DiCaprio ha sostenuto il documentario Virunga, incentrato sulla lotta per salvare i gorilla di montagna. Bay supporta anche la David Sheldrick Wildlife Trust, un'associazione africana per la salvaguardia degli elefanti e altri animali africani.

: nonostante i suoi film includano sempre alcune delle attrici più belle del mondo, Michael Bay non ama le scene di sesso: famoso è un aneddoto di The Island, quando Scarlett Johansson si offrì di girare una sequenza di nudo integrale ma Michael Bay le disse no. Il mito di molti : nonostante gran parte del pubblico generalista lo disdegni, una parte della critica - soprattutto europea - considera il suo stile unico. Michael Bay ha anche molti 'fan' nell'industria di Hollywood: Christopher Nolan si è dichiarato un grande appassionato dei suoi film, e Arnold Schwarzenegger ha sostenuto che uno dei più grandi rimpianti della sua carriera è quello di non aver mai lavorato con lui. E' stato anche pubblicamente apprezzato da Ben Affleck, Steven Spielberg, George Lucas James Cameron e tanti altri.

Inoltre, prima di salutarvi, vi segnaliamo anche tre film di Michael Bay attualmente disponibili in streaming: si tratta di quelli che i 'puristi' del 'Bayhem' amano considerare i film più estremi e riusciti dell'autore, ovvero Pain & Gain (su Netflix e su Prime Video), 13 Hours (su Netflix e su Prime Video) e 6 Underground (su Netflix); in particolare quest'ultimo, prodotto per Netflix con assoluta libertà creativa, per certi versi può rappresentare la summa del Michael Bay pensiero, dunque non perdetelo.

Ambulance è disponibile da oggi al cinema in Italia. Andrete a vederlo nel weekend? Ditecelo nei commenti. Per altre letture guardate il trailer finale di Ambulance.