Michael B. Jordan è l'uomo più sexy sul pianeta per la rivista People

La rivista People, come consuetudine ogni anno, ha decretato chi sia l'uomo vivente più sexy sul pianeta e in questo 2020 il vincitore è stato Michael B. Jordan, interprete principale della saga di Creed e anche villain nei Marvel Studios grazie a Black Panther; l'attore presto esordirà anche alla regia con l'annunciato e atteso Creed III.

L'annuncio è stato fatto in diretta da Jimmy Kimmel nel corso del suo talk show della sera e quest'anno si celebra anche il 35° anniversario di tale ricorrenza per People. Scherzando per questa "vittoria", Jordan ha dichiarato che ci sono donne nella sua famiglia che sono "davvero orgogliose di questo".

L'attore ha poi continuato: "Quando mia nonna era viva, era qualcosa che collezionava, e poi mia madre ovviamente la leggeva spesso, così come le mie zie. Questo è un tipo di riconoscimento cui loro dedicheranno un posto speciale".

Lo scorso anno a risultare uomo più sexy vivente era stato John Legend, mentre l'anno precedente era stato indicato Idris Elba.

Jordan è impegnato attualmente nella produzione di Without Remorse, il film di Stefano Sollima che è stato recentemente rimosso dal calendario uscite della Paramount e comprato dagli Amazon Studios. Il film sarebbe dovuto inizialmente arrivare nelle sale il 18 settembre 2020, posticipato poi al febbraio del 2021 a causa del degenerare dei contagi e ora rinviata a data da destinarsi. Without Remorse sarà il primo capitolo di una nuova saga, dato che Jordan ha già firmato per un sequel, che sarà tratto dal celebre romanzo di Clancy, Rainbow Six.

Scritto dall'acclamato Taylor Sheridan (Soldado, Hell or High Water, Yellowstone, I Segreti di Wind River) e tratto dai romanzi di Tom Clancy, Without Remorse vede Jordan nei panni di John Kelly, illustre membro dei Navy SEAL che intraprende un percorso per vendicare l'omicidio di sua moglie solo per ritrovarsi all'interno di una cospirazione molto più grande.