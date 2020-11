Michael B. Jordan è l'uomo più sexy del mondo: 'I miei amici ci resteranno male'

Esser dichiarato l'uomo più sexy del mondo non capita tutti i giorni: lo sa bene Michael B. Jordan, che dopo aver ricevuto da People l'ambito premio ha immediatamente voluto dire la sua con un video postato su Twitter.

"Il mio nome è Michael B. Jordan e sono l'Uomo più Sexy del Mondo di quest'anno. La gente ha parlato. Penso che questa cosa causerà un grosso dispiacere a molti. Dal mio agente ai miei migliori amici. Sapete, tutti i miei amici maschi. Tutti quelli nella chat di gruppo. La chat di gruppo impazzirà quando verrà fuori questa cosa. Sarà davvero divertente, fidatevi di me" sono state le prime parole di un Michael B. Jordan decisamente divertito.

"Cos'è successo nella mia testa quando l'ho scoperto? È stata una bella sensazione. Ovviamente tutti hanno commentato e fatto battute al riguardo... Appena annunci il nome del tizio tutti vogliono commentare, tutti hanno cose da dire. Io sono sempre stato preso in giro con cose tipo: 'Mike, è l'unico premio che non vincerai mai' ed io: 'Sì, sì, va bene'. Quindi sì, è stata una bella sensazione. È un bel club di cui far parte" ha poi concluso la star di Black Panther. A proposito del film Marvel, intanto, anche Jordan si è recentemente unito al cordoglio per la scomparsa di Chadwick Boseman.