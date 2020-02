Michael B. Jordan si unisce a Margot Robbie nel cast del nuovo film di David O. Russell

Secondo quanto riportato dall'Hollywood Reporter, Michael B. Jordan è entrato a fare parte del cast del nuovo e misterioso film di David O. Russell, il quale vedrà come protagonisti anche Christian Bale e la recentemente annunciata Margot Robbie.

Sviluppato da New Regency in seguito al nuovo accordo con Fox/Disney, il film è scritto dallo stesso Russell e sarà girato intorno al prossimo aprile. I dettagli sulla trama sono ancora sconosciuti, ma il cast d'eccezione e il ritorno del regista dopo Joy, la pellicola con Jennifer Lawrence uscita nel 2015, sono sufficienti per renderlo uno dei progetti più in vista del prossimo periodo.

Jordan, in questo momento nelle sale italiane con Il diritto di contare di Destin Daniel Cretton, parteciperà alle riprese del film prima di dedicarsi al nuovo progetto da regista di Denzel Washington, A Journal for Jordan, dramma prodotto dallo stesso Jordan che sarà distribuito da Sony Pictures.

Il prossimo 18 settembre, l'attore tornerà inoltre sul grande schermo come protagonista di Without Remorse, nuova pellicola di Stefano Sollima basata sull'omonimo romanzo di Tom Clancy. Jordan, che vestirà i panni di John Clark, dovrebbe poi riprendere il ruolo anche nell'adattamento di Rainbow Six.

Siete curiosi di vedere il nuovo film di Russell? Fateci sapere la vostra, come sempre, nell'area dedicata ai commenti.